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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة الإسكندرية» تناقش الأمن المائى لمصر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:00 م
ثقافة الإسكندرية
ثقافة الإسكندرية
آلاء حسن
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "نهر النيل والأمن المائي لمصر"، ضمن نشاط مكتبة النزهة بفرع الإسكندرية، تحدثت خلالها زينب طه عن مفهوم الأمن المائي أو ما يعرف بحد الأمان المائی، والذي يعني متوسط نصیب الفرد سنویًّا من الموارد المائیة المتجددة والعذبة فی الاستخدامات الإنتاجیة، مثل الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي.

كما أشارت إلى أن نهر النيل يعد المصدر الأم للأمن المائي المصري، متطرقة إلى التهديدات التي يتعرض لها الأمن المائي المصري نتيجة بناء سد النهضة الأثيوبي، موضحة جهود الحكومة المصرية في الوصول إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف المتضررة من السد.

وأقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "الإسلام وبناء المجتمع" بمركز شباب البرنس، تحدث خلالها الشيخ جاب الله طوسون، عن دور الإسلام في تنظيم المجتمع من خلال تنظيم حياة الفرد، ووقته وضرورة استغلاله في العمل والعبادة وفعل الخيرات، ومساعدة الآخرين، موضحا أن الإسلام يدعو إلى العمل وترك الكسل والتّواكل الأمر الذي يسهم في تقدم لأفراد المجتمعات.

وفي قصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على آلة العود، بينما أقام بيت ثقافة 26 يوليو ورشة رسم بورتريه بأقلام الرصاص والفحم، ضمن نشاط مرسم الفنون التشكيلية.

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