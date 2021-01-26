«الأرثوذكسية» تحتفل بتذكار مريم ومرثا أختي لعازر صديق المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى تذكار مريم ومرثا أختي لعازر صديق المسيح.وفقا لكتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار" فإن في هذا اليوم تذكار مريم ومرثا أختي لعازر صديق المسيح.بينما يشير القديس يوحنا في بشارته إلى أن دخل المسيح قرية بيت عنيا حيث بيت لعازر ومريم ومرثا. دخل المسيح البيت فاستقبلته مرثا استقبالًا حافلًا. وأول ما تبادر إلى ذهنها إكرام، وحقَّ له الإكرام، بل ومن أحقُّ منه بالإكرام. فذهبت إلى المطبخ وبدأت تهيّء الطعام له وصحبه. وكانت منهمكة في العمل إلى حد التعب والإرهاق. فاسرعت نحوه تطلب إليه التدخل في أمر هام جدًا بالنسبة إليها: "يا رب أما تبالي بأن اختي تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني" (لوقا 40:10). وإذ نظرت إلى اختها رأتها تجلس بكل سكينة عند قدميه. فأجابها بكل هدوء وبرودة أعصاب وكأن هذا الهدوء يكفي لأن يكون الجواب الوافي، وقال لها: "مرثا مرثا أنت تهتمّين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد (ومريم التي طلبتِ أن تعينك) اختارت النصيب الصالح الذي لن ينـزع منها" (لوقا 41:10و42).