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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

من خالد الغندور لياسمين الخطيب.. سقطات المشاهير تفضح مستواهم الثقافي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:49 م
خالد الغندور
خالد الغندور
جميلة على
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المشاهير دائما يكونوا تحت المجهر، وأخطائهم تؤخذ بمحمل الجد لكونهم مؤثرين فى ثقافة المجتمع، لذا ليس من السهل أن يغفل المجتمع سقطات المشاهير، خاصة الشعب المصرى الذى يمتاز بحسه الفكاهى، ويتخذ تلك السقطات لتتحول إلى مراكز للمزاح.

"الدستور" ترصد أخطاء هؤلاء المشاهير التى حُملت على كونها أخطاء تخص مستواهم الثقافى وقدراتهم الاطلاعية على الثقافة المجتمعية.

خالد الغندور
أثناء تقديم خالد الغندور برنامجه "زملكاوى" على قناة الزمالك، ترحم على الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوى ونعى الفقيدة قائلا: "عليها رحمة الله، لن ننسى أشهر أغانيها في التاريخ، المصريين أهم".. وتحولت وسائل السوشيال ميديا إلى نوعا من المصيدة للغندور تتبادل اللقطات للغندور حول تلك السقطة وانتشر فيديو الغندور وعليه العديد من التعليقات الساخرة حول عدم معرفة الغندور بشخصية الدكتورة عبلة الكحلاوى، وقد اختلط عليه الأمر بينها وبين المطربة المعتزلة ياسمين الخيام.

ياسمين الخطيب
فى أكتوبر 2018 وقعت ياسمين الخطيب فى سقطة ثقافية، حيث كتبت ياسمين فى هذا التوقيت تغريدة عبر تويتر عن عميد الأدب العربي، لكن اختلف عليها الأمر بين طه حسين وعباس العقاد وبدلًا من أن تكتب "طه حسين"، كتبت عباس محمود العقاد، مما فسره البعض عن جهلها للمعلومة، وقارنوا هذا الموقف بترشيحها ضمن اللجنة الفنية الخاصة بمعرض الكتاب هى هذا التوقيت.

ووقعت ياسمين الخطيب ضيفة مرحة على وسائل السوشيال ميديا والتى احتفت بسقطتها الثقافية ونشرت العديد من الصور الفاتنة للخطيب والتى يرمز بها رواد مواقع التواصل إلى كون الخطيب تهتم بأنوثتها أكثر.

وردت الخطيب على هذه السقطة مدعية إنها بريئة منها وإنها خطأ "الأدمن" القائم على نشر تغريداتها على تويتر والمختص بمتابعة صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل عام.

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