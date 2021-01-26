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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مجموعة «بنية» تحصد جائزة أفضل شركة لتطوير البنية التحتية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:25 م
المهندس أحمد مكي
المهندس أحمد مكي
طارق عتمان
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نظّمت اليوم مؤسسة تيليكوم ريفيو – المنصة الإعلامية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط – حفلا مميزا (بشكل افتراضي) لتوزيع جوائز تكريم رواد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تم الإعلان عنها خلال حفل توزيع جوائز تيليكوم ريفيو للتميّز في نسختها الرابعة عشر الذي أقيم الشهر الماضي في دبي.

وحصدت مجموعة «بنية»، الرائدة في مجالات البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي، جائزة أفضل شركة لتطوير البنية التحتية بالشرق الأوسط وإفريقيا، تقديرا للمشروعات الضخمة التي أنجزتها الشركة على امتداد العام الماضي، والتي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة، في تطوير قطاعات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

وللعام الثاني على التوالي، حصد المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2020 عن فئة "مزودي البنية التحتية التكنولوجية".

ويأتي هذا التتويج عرفانا وتقديرا لإسهاماته الملموسة على مدار 24 عامًا في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبشكل مكثف خلال العام الماضي

وفي هذا الإطار، صرح طوني عيد، مؤسس تيليكوم ريفيو والرئيس التنفيذي لشركة ترايس ميديا: "نقوم اليوم بتسليم مجموعة بنية جائزتين مرموقتين، إحداهما تقديرًا لمشوار مجموعة بنية خلال عام 2020 وحجم المشروعات الناجحة التي أنجزتها الشركة بالمنطقة في مجال البنية التحتية للاتصالات، والثانية لتكريم المهندس أحمد مكي صاحب الإنجازات العالمية في مجال إدارة الشركات العملاقة المطورة للبنية التحتية".

وأضاف "خلال عام 2020 تلقّت لجنة جوائز الاتصالات عددًا كبيرًا من الترشيحات من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكثرها إبداعًا، ليتجاوز عددها 300 ترشيحا، وهذا يدل على اهتمام قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجوائزنا وثقتهم الكبيرة بمؤسسة تيليكوم ريفيو التي حافظت على المعايير نفسها بالرغم من الظروف الصعبة التي نشهدها".

وتعقيبا على التكريم، أعرب المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، عن امتنانه لهذا التكريم، الذي يعد بمثابة تتويج رائع لعام ملئ بالنجاحات التي حققتها مجموعة بنية رغم الظروف الصعبة التي واجهها العالم بأكمله في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال مكي: "أتشرف بشكل شخصي بهذا التكريم كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع البنية التحتية التكنولوجية بالمنطقة للعام الثاني على التوالي، والذي اراه تكريما حقيقيا لفريق عمل بنية المتميز بأكمله. وأتوجه بالشكر لمؤسسة تيليكوم ريفيو التي تثبت دوما قدرتها على تقدير الجهود التي نبذلها والنجاحات التي نحققها، من خلال منظومة متكاملة ترسخ قواعد التفوق والتميز والابداع والجودة والاستدامة، ولا ترضى بغير الإنجاز بديلا.
مجموعة «بنية» تحصد جائزة أفضل شركة لتطوير البنية التحتية
مجموعة «بنية» تحصد جائزة أفضل شركة لتطوير البنية التحتية
مجموعة «بنية» تحصد جائزة أفضل شركة لتطوير البنية التحتية
مجموعة «بنية» تحصد جائزة أفضل شركة لتطوير البنية التحتية
مجموعة «بنية» تحصد جائزة أفضل شركة لتطوير البنية التحتية
مجموعة «بنية» تحصد جائزة أفضل شركة لتطوير البنية التحتية

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