البرازيل تحظر مؤقتًا دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب إفريقيا

حظرت البرازيل لفترة مؤقتة دخول المسافرين الأجانب إليها الذين مروا بدولة جنوب إفريقيا، التي ظهرت بها السلالة المُتحوَّرة من فيروس كورونا المستجد.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن البرازيل ستمنع دخول الرحلات الجوية المباشرة القادمة من جنوب إفريقيا أو التي تمر بها، من الدخول إلى أراضيها.يُشار إلى أنه تم تطبيق قيود مماثلة بالفعل في ديسمبر على الركاب والرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، حيث تهدف الإجراءات إلى منع انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا الموجودة في هذه البلدان.