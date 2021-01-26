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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:49 م
المستشار حماده الصاوى،
المستشار حماده الصاوى،
حسام محفوظ
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أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، الثلاثاء، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق و5 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

وأقامت نيابة أمن الدولة العليا الدليل قِبَل المتهمين من 24 شاهدًا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من اطلاع النيابة على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.

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