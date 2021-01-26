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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: الوضع الراهن يقود لدولة واحدة واحتلال دائم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:53 م
رياض المالكي
رياض المالكي
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جدد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يمكن أن يشكل نقطة تحول في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، كما فعل مؤتمر مدريد قبل ثلاثة عقود، وإطلاق مفاوضات الوضع النهائي على أساس المرجعيات والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يقود لدولة واحدة واحتلال دائم.

ودعا المالكي، في كلمة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، إلى إحياء اللجنة الرباعية وتعاونها مع الشركاء والأطراف، وكذلك إلى استمرار الحراك في مجلس الأمن، حسب وكالة الأنباء الفلسطنية (وفا).

وأكد أن دعوة فلسطين للمشاركة المتعددة الأطراف ليست محاولة للتهرب من المفاوضات الثنائية بل هي محاولة لضمان نجاحها.

وقال المالكي إن مسئوليتنا الجماعية تتطلب إنقاذ حل الدولتين على حدود ما قبل الـ1967، قبل فوات الأوان، مشددا على أن الوضع الراهن على الأرض وانعدام الثقة والإجراءات الأحادية غير القانونية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال هي الأسباب المعيقة في تحقيق السلام، إلا أنها يجب أن تكون حافزًا للمجتمع الدولي في التدخل في عملية سلمية ذات جدوى.

وأكد ضرورة التحرك نحو إنقاذ حل الدولتين بعد أربع سنوات، رسخت فيها إدارة ترمب قوة ونفوذ الولايات المتحدة لدعم أنشطة إسرائيل المخالفة للقانون وشجعتها على ترسيخ احتلالها وسيطرتها.

وقال المالكي: "لا نطلب أكثر مما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، ولن نقبل بأقل من ذلك، لا يمكننا قبول مستقبل من الجدران والحصار والإذلال والقهر".

وأضاف: "لن ندخر جهدًا في النهوض بدولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافيًا على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنفعل ذلك من خلال اللجوء إلى الوسائل السلمية فقط".

وشدد على ضرورة توفير الحماية الفورية لشعبنا، الذي يستحق الحق في الأمن كباقي الشعوب الأخرى، إلى أن يحين الوقت الذي يمكننا فيه ضمان حمايتهم كدولة ذات سيادة.

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