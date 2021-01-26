إنتاج روسيا من الذهب ينخفض 7%

في الفترة نفسها في 2019 الذي بلغ 903.72 طن.

أفادت وزارة المالية الروسية اليوم الثلاثاء بأن روسيا أنتجت 314.41 طن من الذهب في الأحد عشر شهرًا الأولى في 2020، انخفاضًا من 337.26 طن في الفترة نفسها في 2019.وأنتجت روسيا أيضًا 873.90 طن من الفضة في الفترة من يناير إلى نوفمبر، وهو رقم أقل مما تم إنتاجه