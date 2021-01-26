اجتماع مجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك بمصر

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، مجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في دار القديس أسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك في الاجتماع المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ولفيف من الآباء المطارنة، رؤساء الطوائف الكاثوليكية المختلفة.ولفت إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة بعض أمور الكنيسة المحلية في الفترة الحالية.