برلماني: نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة ضد مصر ظهرت مبكرًا

رفض محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، التدخل في الشأن الداخلي من أي جهة أو دولة، مؤكدًا أن تدخل الكونجرس مرفوض جملة وتفصيلًا.وأكد «حمزة» في بيان صحفي اليوم، أن نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة ظهرت مبكرًا، وكأنها لم تع درس الماضي، فالشعب المصري وراء قيادته السياسية وخلف جيشه وشرطته أكثر من أي وقت مضي، وهناك تنمية إنسانية واقتصادية على كافة الأصعدة لم تشهدها البلاد، ولا يوجد وصي على مصر أيا كان.