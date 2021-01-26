البابا تواضروس يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، كريستيان برجر Dr. Christian Berger رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، وزوجته.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه هذه الزيارة تأتي بغية التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبي في مصر في شهر سبتمبر الماضي.