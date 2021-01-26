«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى القديسين تيموثاوس وتيطس الأسقفان

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسان تيموثاوس وتيطس الأسقفان.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه تيموثاوس كان من مدينة لسترة بإقليم غلاطية بآسيا الصغرى، نشأ منذ أيام طفولته المبكرة على التقوى والصلاح، وإختاره القديس بولس ليكون رفيقًا له فى أسفاره، فأخذه بولس وختنه أولًا حتى لا يثير غضب اليهود عليه … بشرا فى مدن فيلبى وتسالونيكى وبيرية. وقد بقى مع سيلا (سلوانس) فى بيرية.وأضاف: "بعد ذلك نجده يخدم مع بولس مدة إقامته الطويلة فى أفسس، ومنها أرسله إلى مكدونية وكورنثوس. ونراه مرة ثانية مع بولس فى مكدونيا وقت كتابة الرسالة الثانية إلى كورنثوس. ويذكر التقليد الكنسى أن تيموثاوس عمرّ طويلًا بعد استشهاد معلمه وأبيه الروحى القديس بولس فقد قيل إنه استشهد سنة 97م قتله الوثنيون فى أفسس ضرباَ بالعصى ورجمًا بالحجارة فى يوم من أيام أعيادهم.وكل معلوماتنا عنه نستمدها من الرسالة الثانية إلى كورنثوس، ومن رسالتى غلاطية".وتابع: "وتيطس كل ما نعرفه عنه أنه كان يونانيًا، قد حضر مجمع أورشليم سنة 50 م. وقبلها كان على صلة وثيقة ببولس وبرنابا فى أنطاكية، فيحتمل أن يكون تيطس أنطاكيًا أرسله الرسول بولس مرتين إلى كورنثوس بينما كان هو نفسه يخدم فى أفسس المرة الأولى أقامه القديس بولس أسقفًا على كريت ليرعى الكنيسة فى تلك الجزيرة، وليقيم كهنة عل كنائسها. ويذكره للكورنثيين على أنه معاونه وشريكه والعامل معه فى الخدمة ويذكر التقليد أنه عمرّ طويلأ، ورحل فى شيخوخة صالحة فى جزيرة كريت، التى مازال أهلها حتى الآن يعتبرونه شفيعهم".