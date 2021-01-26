«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى القديسين تيموثاوس وتيطس الأسقفان

«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى القديسين تيموثاوس وتيطس الأسقفان
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:13 م
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسان تيموثاوس وتيطس الأسقفان.
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه تيموثاوس كان من مدينة لسترة بإقليم غلاطية بآسيا الصغرى، نشأ منذ أيام طفولته المبكرة على التقوى والصلاح، وإختاره القديس بولس ليكون رفيقًا له فى أسفاره، فأخذه بولس وختنه أولًا حتى لا يثير غضب اليهود عليه … بشرا فى مدن فيلبى وتسالونيكى وبيرية. وقد بقى مع سيلا (سلوانس) فى بيرية.
وأضاف: "بعد ذلك نجده يخدم مع بولس مدة إقامته الطويلة فى أفسس، ومنها أرسله إلى مكدونية وكورنثوس. ونراه مرة ثانية مع بولس فى مكدونيا وقت كتابة الرسالة الثانية إلى كورنثوس. ويذكر التقليد الكنسى أن تيموثاوس عمرّ طويلًا بعد استشهاد معلمه وأبيه الروحى القديس بولس فقد قيل إنه استشهد سنة 97م قتله الوثنيون فى أفسس ضرباَ بالعصى ورجمًا بالحجارة فى يوم من أيام أعيادهم.وكل معلوماتنا عنه نستمدها من الرسالة الثانية إلى كورنثوس، ومن رسالتى غلاطية".
وتابع: "وتيطس كل ما نعرفه عنه أنه كان يونانيًا، قد حضر مجمع أورشليم سنة 50 م. وقبلها كان على صلة وثيقة ببولس وبرنابا فى أنطاكية، فيحتمل أن يكون تيطس أنطاكيًا أرسله الرسول بولس مرتين إلى كورنثوس بينما كان هو نفسه يخدم فى أفسس المرة الأولى أقامه القديس بولس أسقفًا على كريت ليرعى الكنيسة فى تلك الجزيرة، وليقيم كهنة عل كنائسها. ويذكره للكورنثيين على أنه معاونه وشريكه والعامل معه فى الخدمة ويذكر التقليد أنه عمرّ طويلأ، ورحل فى شيخوخة صالحة فى جزيرة كريت، التى مازال أهلها حتى الآن يعتبرونه شفيعهم".
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه تيموثاوس كان من مدينة لسترة بإقليم غلاطية بآسيا الصغرى، نشأ منذ أيام طفولته المبكرة على التقوى والصلاح، وإختاره القديس بولس ليكون رفيقًا له فى أسفاره، فأخذه بولس وختنه أولًا حتى لا يثير غضب اليهود عليه … بشرا فى مدن فيلبى وتسالونيكى وبيرية. وقد بقى مع سيلا (سلوانس) فى بيرية.
وأضاف: "بعد ذلك نجده يخدم مع بولس مدة إقامته الطويلة فى أفسس، ومنها أرسله إلى مكدونية وكورنثوس. ونراه مرة ثانية مع بولس فى مكدونيا وقت كتابة الرسالة الثانية إلى كورنثوس. ويذكر التقليد الكنسى أن تيموثاوس عمرّ طويلًا بعد استشهاد معلمه وأبيه الروحى القديس بولس فقد قيل إنه استشهد سنة 97م قتله الوثنيون فى أفسس ضرباَ بالعصى ورجمًا بالحجارة فى يوم من أيام أعيادهم.وكل معلوماتنا عنه نستمدها من الرسالة الثانية إلى كورنثوس، ومن رسالتى غلاطية".
وتابع: "وتيطس كل ما نعرفه عنه أنه كان يونانيًا، قد حضر مجمع أورشليم سنة 50 م. وقبلها كان على صلة وثيقة ببولس وبرنابا فى أنطاكية، فيحتمل أن يكون تيطس أنطاكيًا أرسله الرسول بولس مرتين إلى كورنثوس بينما كان هو نفسه يخدم فى أفسس المرة الأولى أقامه القديس بولس أسقفًا على كريت ليرعى الكنيسة فى تلك الجزيرة، وليقيم كهنة عل كنائسها. ويذكره للكورنثيين على أنه معاونه وشريكه والعامل معه فى الخدمة ويذكر التقليد أنه عمرّ طويلأ، ورحل فى شيخوخة صالحة فى جزيرة كريت، التى مازال أهلها حتى الآن يعتبرونه شفيعهم".