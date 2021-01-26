غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة الشابة غادة طلعت لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها وسط الطبيعة، حيث ارتدت فستانا أزرق قصيرا، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، وارتدت اكسسوارات بسيطة منها حلق على شكل نجمة.وشاركت غادة، رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة"، حيث لفتت الأنظار بدور الست ثريا أمام النجم ياسر جلال والفنان محمود حافظ ومي عمر ونجلاء بدر، إخراج حسين المنباوي.وتشارك حاليا غادة في عرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج الكبير خالد جلال وتقدم خلال العرض شخصية تحية كاريوكا في "شباب امرأة" وسناء جميل في "الزوجة الثانية" وماري منيب في "عفريتة إسماعيل ياسين" وجملات زايد في "عريس مراتي" وفائزة عمسيب في "عرق البلح".