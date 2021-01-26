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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:23 م
غادة طلعت
غادة طلعت
أمير محمد خالد
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خضعت الفنانة الشابة غادة طلعت لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها وسط الطبيعة، حيث ارتدت فستانا أزرق قصيرا، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، وارتدت اكسسوارات بسيطة منها حلق على شكل نجمة.

وشاركت غادة، رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة"، حيث لفتت الأنظار بدور الست ثريا أمام النجم ياسر جلال والفنان محمود حافظ ومي عمر ونجلاء بدر، إخراج حسين المنباوي.

وتشارك حاليا غادة في عرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج الكبير خالد جلال وتقدم خلال العرض شخصية تحية كاريوكا في "شباب امرأة" وسناء جميل في "الزوجة الثانية" وماري منيب في "عفريتة إسماعيل ياسين" وجملات زايد في "عريس مراتي" وفائزة عمسيب في "عرق البلح".
غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير
غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير
غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير
غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير
غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير
غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير
غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير
غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير
غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير
غادة طلعت بـ«فستان قصير» في أحدث جلسة تصوير

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