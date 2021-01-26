وكيل «صحة الفيوم» يتلقى تطعيم لقاح كورونا

تلقى الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تطعيم اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد "سينوفارم" الصيني، بمستشفى التأمين الصحي، ليكون أول مسؤول بالمحافظة، مؤكدا أن اللقاح آمن ويحمي من الإصابة بالفيروس.وقال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، لـ"الدستور" إنه تم البدء اليوم الثلاثاء، فى تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، وذلك بمستشفى العزل بالتأمين الصحي، وتم تدشين مقر في محافظة الفيوم لأخذ لقاحات فيروس كورونا، بمركز الكيمان فارس الطبي، ومصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة بطريقة منظمة.