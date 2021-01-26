عبير موسى تعلن الدخول في اعتصام بالبرلمان لإسقاط حكم الإخوان

‏أعلنت النائبة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، اليوم الثلاثاء، الدخول في اعتصام بمقر مجلس النواب ضد القوى والكتل الرافضة للتوقيع على وثيقة إسقاط الحكومة وراشد الغنوشي رئيس البرلمان.وتشهد تونس احتجاجات شعبية منذ أيام اعتراضا على انهيار الاقتصاد وتردي أحوال المعيشة وسيطرة جماعة الإخوان على السلطة.وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، التعديلات الحكومية التي جرت مؤخرا، مؤكدا أنها تخالف الدستور وبها تضارب في المصالح.