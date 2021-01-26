«الخوف».. محور الحلقة الأحدث من «فهمني فأحيا» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فهمني فأحيا".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" الخوف تحت شعار: "(إنجيل متى 8: 26) فَقَالَ لَهُمْ: «مَا بَالُكُمْ خَائِفِينَ يَا قَلِيلِي الإِيمَانِ؟» ثُمَّ قَامَ وَانْتَهَرَ الرِّيَاحَ وَالْبَحْرَ، فَصَارَ هُدُوٌ عَظِيمٌ".