الموعد الرسمي لإطلاق منصة الكهرباء الموحدة وخدماتها

تزايدت معدلات البحث عن الموعد الرسمي لإطلاق منصة الكهرباء الموحدة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير خدمات الكهرباء في منصة موحدة تجمع جميع خدمات شركات توزيع الكهباء إلكترونيا بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب تركيب عداد كهربائي جديد ومتابعة الطلب وتعديل أسماء ملاك العدادات وتسجيل قراءة العداد ودفع الفواتير بكل سهولة، من خلال منصة الكهرباء الموحدة.

الموعد الرسمي لإطلاق منصة الكهرباء الموحدة

في السياق، كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتضم 17 خدمة تغطي كافة خدمات وزارة الكهرباء التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء إلكترونيا علاوة على دفع الرسوم و كافة الإجراءات.

خدمات منصة الكهرباء الموحدة

1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

2- تقديم طلب تركيب عداد كودى.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغير أسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.





17- خدمة العملاء و الدعم الفنى.

اقرأ أيضًا: