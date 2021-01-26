البابا تواضروس يستقبل سفير الفلبين بالقاهرة

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل السفير H.E. Sulpicio M. Confiado سفير دولة الفلبين بالقاهرة.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك جاء اليوم الثلاثاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.