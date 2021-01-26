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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عدلي: شعار يوم البيئة الوطني يعكس مفهوم الإنتاج المستدام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:02 م
الدكتور عماد عدلي،
الدكتور عماد عدلي، مستشار وزيرة البيئة
أريج الجيار
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قال الدكتور عماد عدلي، مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، إن اختيار شعار يوم البيئة الوطنى لهذا العام يعكس مفهوم الاستهلاك والانتاج المستدام.

وأكد عدلي أهمية صدور قانون المخلفات الذي تم إصداره بعد عقد لقاءات وحلقات تشاورية واجتماعات عدة وهو نتاج لحوار وطنى شارك فيه جميع الأطراف، حيث تم إصدار القانون بما يتناسب مع سلوكياتنا وثقافتنا وتراثنا، مضيفًا أنه كان يتم النظر لوزير البيئة على أنه وزير للرفاهية، لكنه وزير الحياة، مؤكدًا أنه يلزم لوجود اقتصاد قوي وصحة جيدة بيئة نظيفة وحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي على أن توفيق الأوضاع البيئية مطلوب مننا جميعًا ولولا القانون كان استنزاف الموارد أكبر والتلوث ومشاكل الصحة أكثر، مشيرًا إلى ضرورة تحسين سلوكنا الايجابى نحو البيئة إلى جانب إنفاذ القانون، كما وجه الشكر لوزيرة البيئة على تبني مبادرة مشروع الدراجات التشاركية، لافتًا إلى نجاح المشروع بمحافظة وجامعة الفيوم باعتبارهما شركاء فى نجاح المبادرة.

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