المخرج محمد الوحش يستعد لفيلم «غزة 360»
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:01 م
دعاء عبد المقصودطباعة
بالتزامن مع اقتراب عرض فيلمه الجديد "سكة البحر"، يكثف المخرج الشاب "محمد سليمان الوحش" نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، حيث يقوم باختيار أماكن التصوير وتجهيز الديكورات الجديدة الخاصة بتصوير فيلمه الجديد.
وأكد "محمد الوحش" أنه يستعد لفيلم جديد من إنتاجه، وهي أول تجربة إنتاجية له، الفيلم بعنوان "غزة ٣٦٠"، ويجسد الفيلم الحالة الإنسانية للمهاجرين الفلسطينيين، الذين تركوا فلسطين قسرا بسب ظلم الاحتلال.
وانتهى "الوحش" مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "سكة البحر" من إخراجه، ومن المنتظر عرضه على المنصات الإلكترونية الشهر الجاري.
وأكد "محمد الوحش" أنه يستعد لفيلم جديد من إنتاجه، وهي أول تجربة إنتاجية له، الفيلم بعنوان "غزة ٣٦٠"، ويجسد الفيلم الحالة الإنسانية للمهاجرين الفلسطينيين، الذين تركوا فلسطين قسرا بسب ظلم الاحتلال.
وانتهى "الوحش" مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "سكة البحر" من إخراجه، ومن المنتظر عرضه على المنصات الإلكترونية الشهر الجاري.