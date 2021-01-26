المخرج محمد الوحش يستعد لفيلم «غزة 360»

بالتزامن مع اقتراب عرض فيلمه الجديد "سكة البحر"، يكثف المخرج الشاب "محمد سليمان الوحش" نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، حيث يقوم باختيار أماكن التصوير وتجهيز الديكورات الجديدة الخاصة بتصوير فيلمه الجديد.وأكد "محمد الوحش" أنه يستعد لفيلم جديد من إنتاجه، وهي أول تجربة إنتاجية له، الفيلم بعنوان "غزة ٣٦٠"، ويجسد الفيلم الحالة الإنسانية للمهاجرين الفلسطينيين، الذين تركوا فلسطين قسرا بسب ظلم الاحتلال.وانتهى "الوحش" مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "سكة البحر" من إخراجه، ومن المنتظر عرضه على المنصات الإلكترونية الشهر الجاري.