محافظ الصندوق السعودي: استثمار تريليون ريال في مشاريع جديدة خلال 5 سنوات

أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان اليوم الثلاثاء: إن الصندوق سيستثمر تريليون ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال) في السنوات الـ 5 المقبلة في مشاريع جديدة.وأكد الرميان في المؤتمر الدوري - الذي عقد اليوم الثلاثاء- للتواصل الحكومي للحديث عن الاستراتيجية الجديدة للصندوق التي اعتمدها ولي العهد الأحد الماضي "أن صندوق الاستثمارات العامة من بين أسرع الصناديق السيادية نموا وأنه أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي.وأشار الرميان إلى تطوير 8 ركائز استراتيجية توزعت على 3 محاور: استثمارية وتحقيق القيمة ومؤسسية مع التركيز على الاستثمارات المحلية.وأضاف أن تمويل الاستثمارات الجديدة من أموال الصندوق والأصول الممنوحة من الحكومة إذ سيصل الإنفاق في المشاريع الجديدة سيصل إلى 250 مليار ريال سنويا.وقال: إن الصندوق يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وأسرعها نموًا، ويشكّل عاملًا محورًا في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية.2030