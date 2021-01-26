رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محافظ الصندوق السعودي: استثمار تريليون ريال في مشاريع جديدة خلال 5 سنوات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:01 م
ياسر الرميان
ياسر الرميان
وكالات
طباعة
أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان اليوم الثلاثاء: إن الصندوق سيستثمر تريليون ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال) في السنوات الـ 5 المقبلة في مشاريع جديدة.

وأكد الرميان في المؤتمر الدوري - الذي عقد اليوم الثلاثاء- للتواصل الحكومي للحديث عن الاستراتيجية الجديدة للصندوق التي اعتمدها ولي العهد الأحد الماضي "أن صندوق الاستثمارات العامة من بين أسرع الصناديق السيادية نموا وأنه أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي.

وأشار الرميان إلى تطوير 8 ركائز استراتيجية توزعت على 3 محاور: استثمارية وتحقيق القيمة ومؤسسية مع التركيز على الاستثمارات المحلية.

وأضاف أن تمويل الاستثمارات الجديدة من أموال الصندوق والأصول الممنوحة من الحكومة إذ سيصل الإنفاق في المشاريع الجديدة سيصل إلى 250 مليار ريال سنويا.

وقال: إن الصندوق يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وأسرعها نموًا، ويشكّل عاملًا محورًا في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية.2030

موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مخطط تطوير السكك الحديدية فورا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

كواليس المحاضرة الأخيرة فى فندق إقامة الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر الدائم

بحث طبي: «قيلولة الظهر» تشحذ الذهن وكفاءته الإدراكية

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

نادى أدب السويس يناقش المجموعة القصصية شارع 217 سابقًا

أدباء الصعيد يلتقون في حب مصر بالقوصية

ثقافة أسيوط تناقش «المسرح من النص إلى العرض»

«ألم رصاص» أول رواية تتحدث عن مرضى فيبروميالجيا