كورونا.. وفاة وزير الدفاع الكولومبي

توفي اليوم الثلاثاء وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو، إثر إصابته بفيروس كوفيد 19-، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في مقطع فيديو نُشر على تويتر اليوم "تلقيت ببالغ الألم والحزن نبأ وفاة وزير دفاعنا كارلوس هولمز تروخيو".وذكر دوكي أن هولمز تروخيو توفي في الصباح الباكر بعد مضاعفات صحية أثناء صراعه مع مرض كوفيد - 19.وذكرت تقارير إعلامية محلية أن هولمز تروخيو كان يعاني من التهاب رئوي.ونقل الوزير، 69 عاما، إلى المستشفى قبل أسبوعين في مدينة بارانكويلا على ساحل البحر الكاريبي بعد إصابته بالفيروس.وتم نقله إلى المستشفى العسكري المركزي في بوجوتا في اليوم التالي.