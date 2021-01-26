صندوق الاستثمارات: أرامكو السعودية قد تبيع مزيدًا من الأسهم

قال رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان في تصريحات متلفزة اليوم الثلاثاء: إن مساهمي أرامكو السعودية قد يدرسون بيع مزيد من أسهم الشركة إذا كانت ظروف السوق ملائمة.كانت الحكومة السعودية قد باعت حصة تزيد على 1.7 بالمئة في أرامكو في طرح عام أولي في 2019 حقق حصيلة قياسية بلغت 29.4 مليار دولار.أوقد الإدراج شرارة مزيد من عمليات الطرح الأولي في المملكة، التي تسعى إلى تعميق أسواقها لرأس المال في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتمادها على النفط.