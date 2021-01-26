محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بكفر شكر

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال التشغيل للمركز التكنولوجى بمدينة كفر شكر، وذلك بحضور اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر وأعضاء مجلس النواب، حيث يعمل المركز التكنولوجى على تحويل جميع الخدمات مميكنة بديوان المجلس، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.وأكد الهجان أنه تمت ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تقليل الوقت والجهد اللازم للحصول عليها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين، مشيرا إلى أنه أيضا يرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل، وذلك تسهيلا على المواطنين فى قضاء مصالحهم.وأوضح المحافظ إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات إنشاء مركز تكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.جدير بالذكر أنه توجد مراكز تكنولوجية تم إنشاؤها بالفعل وتحديثها، وهى مراكز بنها وطوخ وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر، بالإضافة إلى أنه قد قارب على الانتهاء والافتتاح مراكز قليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص.