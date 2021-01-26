«البيئة»: سياسات الدولة ساعدت فى نشر الوعى بالاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أنه لم تكن هناك قناعة بتفهم الجهات المجتمعية من قطاع خاص وغيره بأهمية دمج البعد البيئي بما يعود بالفائدة على النشاط الإنتاجي، وعلى المواطن وتأثير ذلك على حياته اليومية من الصحة والتعليم وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة ومستوى معيشة لائق للمواطنين، مما وصلنا إلى الاهتمام الكبير بالبيئة اليوم.أضاف أباظة اليوم، خلال احتفالية وزارة البيئة باليوم الوطني للبيئة، أنه خلال المرحلة الماضية أخذت سياسات الدولة من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع كل القطاعات في النظر إلى البيئة على أنها فرصة وليست عائقًا، حيث تسعى الحكومة والمجتمع المدني للاستثمار فى البيئة بما يعظم الفائدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن العالم أيقن أنه بعد أزمة كوفيد- ١٩ لا يمكن الاستمرار فى مسار التنمية دون التحول للاقتصاد الأخضر.