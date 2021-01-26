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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح معمل البطاريات الحامضية (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:37 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات معمل البطاريات الحامضية والبطاريات عديمة الانسكاب بفرع الهيئة بميناء بورسعيد.

يأتي ذلك تنفيذًا للسياسة العامة للدولة بشأن تحديث منظومة المعامل بكافة موانئ الجمهورية واستكمالًا لخطة تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسرعة إنهاء كافة غجراءات فحص العينات داخل الموانئ. وذلك بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد سيعمل على تشديد الإجراءات الصحية والوقائية لمنع دخول أي بضائع أو سلع أو مواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة وما تمثله تلك الإجراءات في إنشاء وتحديث المعامل من أمن قومي.

وأشار رئيس هيئة الصادرات والواردات إلى أن هذا المعمل يعد معمل البطاريات الجافة الثالث على مستوى الهيئة بعد المعمل الأول بفرع الهيئة بمطار القاهرة الجوي والثاني بفرع الهيئة بميناء دمياط، حيث يقوم المعمل بفحص جميع البطاريات بكافة أنواعها.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير معاملها باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الجديدة لخلق منظومة متكاملة قادرة على إحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

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