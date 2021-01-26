نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)

افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، معرض الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي المجاني، بنادي برج العرب بمدينة إطسا، كما شهد تسليم عددًا من المساعدات العينية للأسر الأولي بالرعاية، بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والمحاسب ضياء أنور المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، والمهندس ممدوح محرم مدير المشروعات بالجمعية، وعددٍ من المواطنين المستحقين من الأولى بالرعاية.أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المعرض المجاني يضم أثاث منزلي "صالونات وأنتريهات وغرف نوم بالفرش" وأجهزة كهربائية " ثلاجات وغسالات وسخانات وتلفزيونات" فضلًا عن المساعدات العينية من بطاطين وألحفة وكراتين مواد غذائية ولحوم.وأضاف المتحدث الرسمي أن المعرض المنزلي المجاني والمساعدات العينية يستهدف الأسر الأولى بالرعاية بقرى دفنو وشحاته وزكريا وقلمشاه والسلام التابعة لمركز إطسا، لافتًا أن المعرض يأتى بالتنسيق بين جمعية الأورمان ومحافظة الفيوم ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نائب المحافظ تفقد أقسام المعرض المختلفة وسلم المساعدات لعدد من المواطنين المستحقين.وأشاد نائب محافظ الفيوم بالمعروضات، مؤكدًا على أن المحافظة ترحب بالتعاون البناء والمثمر مع مختلف الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على المواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، كما قدم الشكر لمسئولي جمعية الأورمان على الجهد المبذول في العمل الخدمي والتنموي، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد.وأضاف نائب المحافظ بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب البسطاء والأولي بالرعاية من المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق تستهدف 63 قرية بالمركزين، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتشغيل شباب القرى بالمشروعات التى يتم تنفيذها بها.ومن جهته أوضح المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، أن المعرض المجاني للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية يستفيد منه 100 أسرة، فضلًا عن توزيع 3000 لحاف، وتسليم 1250 شنطة غذائية، وتوزيع 55 طنًا من اللحوم لعدد 27،5 ألف مواطن من الأولى بالرعاية، فضلًا عن توزيع 1000 قطعة ملابس، لافتًا إلى أن الجمعية خلال عام 2020 قدمت مساعدات للأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 88 مليون جنيه، ومنذعملها بنطاق محافظة الفيوم قدمت مساعدات بقيمة 500 مليون جنيه.