نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:48 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، معرض الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي المجاني، بنادي برج العرب بمدينة إطسا، كما شهد تسليم عددًا من المساعدات العينية للأسر الأولي بالرعاية، بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والمحاسب ضياء أنور المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، والمهندس ممدوح محرم مدير المشروعات بالجمعية، وعددٍ من المواطنين المستحقين من الأولى بالرعاية.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المعرض المجاني يضم أثاث منزلي "صالونات وأنتريهات وغرف نوم بالفرش" وأجهزة كهربائية " ثلاجات وغسالات وسخانات وتلفزيونات" فضلًا عن المساعدات العينية من بطاطين وألحفة وكراتين مواد غذائية ولحوم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المعرض المنزلي المجاني والمساعدات العينية يستهدف الأسر الأولى بالرعاية بقرى دفنو وشحاته وزكريا وقلمشاه والسلام التابعة لمركز إطسا، لافتًا أن المعرض يأتى بالتنسيق بين جمعية الأورمان ومحافظة الفيوم ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نائب المحافظ تفقد أقسام المعرض المختلفة وسلم المساعدات لعدد من المواطنين المستحقين.
وأشاد نائب محافظ الفيوم بالمعروضات، مؤكدًا على أن المحافظة ترحب بالتعاون البناء والمثمر مع مختلف الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على المواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، كما قدم الشكر لمسئولي جمعية الأورمان على الجهد المبذول في العمل الخدمي والتنموي، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف نائب المحافظ بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب البسطاء والأولي بالرعاية من المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق تستهدف 63 قرية بالمركزين، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتشغيل شباب القرى بالمشروعات التى يتم تنفيذها بها.
ومن جهته أوضح المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، أن المعرض المجاني للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية يستفيد منه 100 أسرة، فضلًا عن توزيع 3000 لحاف، وتسليم 1250 شنطة غذائية، وتوزيع 55 طنًا من اللحوم لعدد 27،5 ألف مواطن من الأولى بالرعاية، فضلًا عن توزيع 1000 قطعة ملابس، لافتًا إلى أن الجمعية خلال عام 2020 قدمت مساعدات للأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 88 مليون جنيه، ومنذعملها بنطاق محافظة الفيوم قدمت مساعدات بقيمة 500 مليون جنيه.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المعرض المجاني يضم أثاث منزلي "صالونات وأنتريهات وغرف نوم بالفرش" وأجهزة كهربائية " ثلاجات وغسالات وسخانات وتلفزيونات" فضلًا عن المساعدات العينية من بطاطين وألحفة وكراتين مواد غذائية ولحوم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المعرض المنزلي المجاني والمساعدات العينية يستهدف الأسر الأولى بالرعاية بقرى دفنو وشحاته وزكريا وقلمشاه والسلام التابعة لمركز إطسا، لافتًا أن المعرض يأتى بالتنسيق بين جمعية الأورمان ومحافظة الفيوم ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نائب المحافظ تفقد أقسام المعرض المختلفة وسلم المساعدات لعدد من المواطنين المستحقين.
وأشاد نائب محافظ الفيوم بالمعروضات، مؤكدًا على أن المحافظة ترحب بالتعاون البناء والمثمر مع مختلف الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على المواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، كما قدم الشكر لمسئولي جمعية الأورمان على الجهد المبذول في العمل الخدمي والتنموي، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف نائب المحافظ بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب البسطاء والأولي بالرعاية من المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق تستهدف 63 قرية بالمركزين، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتشغيل شباب القرى بالمشروعات التى يتم تنفيذها بها.
ومن جهته أوضح المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، أن المعرض المجاني للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية يستفيد منه 100 أسرة، فضلًا عن توزيع 3000 لحاف، وتسليم 1250 شنطة غذائية، وتوزيع 55 طنًا من اللحوم لعدد 27،5 ألف مواطن من الأولى بالرعاية، فضلًا عن توزيع 1000 قطعة ملابس، لافتًا إلى أن الجمعية خلال عام 2020 قدمت مساعدات للأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 88 مليون جنيه، ومنذعملها بنطاق محافظة الفيوم قدمت مساعدات بقيمة 500 مليون جنيه.
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)