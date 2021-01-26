رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:48 م
الدكتور محمد عماد
الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم،
الفيوم - زينب علاء
طباعة
افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، معرض الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي المجاني، بنادي برج العرب بمدينة إطسا، كما شهد تسليم عددًا من المساعدات العينية للأسر الأولي بالرعاية، بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والمحاسب ضياء أنور المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، والمهندس ممدوح محرم مدير المشروعات بالجمعية، وعددٍ من المواطنين المستحقين من الأولى بالرعاية.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المعرض المجاني يضم أثاث منزلي "صالونات وأنتريهات وغرف نوم بالفرش" وأجهزة كهربائية " ثلاجات وغسالات وسخانات وتلفزيونات" فضلًا عن المساعدات العينية من بطاطين وألحفة وكراتين مواد غذائية ولحوم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المعرض المنزلي المجاني والمساعدات العينية يستهدف الأسر الأولى بالرعاية بقرى دفنو وشحاته وزكريا وقلمشاه والسلام التابعة لمركز إطسا، لافتًا أن المعرض يأتى بالتنسيق بين جمعية الأورمان ومحافظة الفيوم ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نائب المحافظ تفقد أقسام المعرض المختلفة وسلم المساعدات لعدد من المواطنين المستحقين.

وأشاد نائب محافظ الفيوم بالمعروضات، مؤكدًا على أن المحافظة ترحب بالتعاون البناء والمثمر مع مختلف الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على المواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، كما قدم الشكر لمسئولي جمعية الأورمان على الجهد المبذول في العمل الخدمي والتنموي، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف نائب المحافظ بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب البسطاء والأولي بالرعاية من المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق تستهدف 63 قرية بالمركزين، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتشغيل شباب القرى بالمشروعات التى يتم تنفيذها بها.

ومن جهته أوضح المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، أن المعرض المجاني للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية يستفيد منه 100 أسرة، فضلًا عن توزيع 3000 لحاف، وتسليم 1250 شنطة غذائية، وتوزيع 55 طنًا من اللحوم لعدد 27،5 ألف مواطن من الأولى بالرعاية، فضلًا عن توزيع 1000 قطعة ملابس، لافتًا إلى أن الجمعية خلال عام 2020 قدمت مساعدات للأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 88 مليون جنيه، ومنذعملها بنطاق محافظة الفيوم قدمت مساعدات بقيمة 500 مليون جنيه.
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)
نائب محافظ الفيوم يفتتح معرض الأجهزة المنزلية بمدينة إطسا (صور)

موضوعات متعلقة

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

«سهرة حمراء ختمت بدم».. إحالة أمريكي شرع في قتل سودانيتين للجنايات

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر الدائم

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

كيف احتفلت قصور الثقافة بعيد الشرطة في المحافظات؟

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس