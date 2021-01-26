محافظ بني سويف يشهد تطعيم أول أفراد الطاقم الطبي بلقاح كورونا (صور)

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم تطعيم أول عنصر من الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي "مدير المستشفى د. محمد يحيى"، وذلك في حضور اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن سليمان، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، وعدد من المختصين من الطب الوقائي.وأشار محافظ بني سويف إلى حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين، وفى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخصوصا الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء، مؤكدا أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة، خاصة أن مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وذلك يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.