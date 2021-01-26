«البيئة»: فتح باب التشاور حول اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إنه سيتم خلال الفترة القادمة فتح باب التحاور والتشاور حول اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، داعية منظمات المجتمع المدنى للمشاركة.وتوجهت ياسمين بالشكر للشباب والمرأة والقطاعات والهيئات والمنظمات، لدورهم فى دعم العمل البيئي بمصر، كما توجهت بالشكر للعاملين بالوزارة وجهازيها على الجهود المبذولة فى مجال حماية البيئة.تمنت وزيرة البيئة بأن نشعر بأول نتاج بالاستثمار فى مجال المحميات الطبيعية بعد طرحها للقطاع الخاص وأن نرى تجربة نجاح لإحدى المحافظات فى مجال ادارة المخلفات الصلبة عقب الانتهاء من البنية التحتية لتلك المنظومة.وتابعت الوزيرة أنه فى ظل ما تشهده الدولة من تحول تنموي، فإن كافة الجهود يتم صياغتها فى شكل أرقام ومؤشرات أسوة بدول العالم، فخطة الحكومة 2018- 2022 مبنية على مؤشرات وأرقام ومعايير الاستدامة البيئية مستهدف أن تصل إلى 50% مشروعات خضراء خلال 3 سنوات، كما نقوم بإعداد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على أن يتم الانتهاء منها خلال 7 شهور.وأكدت فؤاد أننا نعمل على الاستعانة بأهل الخبرة من منظمات المجتمع المدني، لتنفيذ خطة الدولة مع توسيع دائرة المشاركين من منظمات المجتمع، خاصة من الشباب لتنفيذ العديد من المشروعات على أرض الواقع.