وزير الزراعة: القطاع شهد دعمًا غير مسبوق من الرئيس (صور)

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مصانع ومزارع شركة القناة للسكر بمحافظة المنيا الذي يعد أضخم مجمع زراعي صناعي متكامل في مصر لإتتاج السكر من محصول البنجر.واستمع الوزيران والمحافظ إلى عرض تقديمي حول المشروع، حيث تم إنشاء المصنع على مساحة 240 فدانًا، فضلًا عن 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية مخصصة للاستصلاح والاستزراع باستخدام طرق الزراعة والري الحديثة والمتطورة، كما تفقدوا المساحات التي تم استصلاحها واستزراعها بالمشروع والمنشآت التابعة له؛ للوقوف على أرض الواقع على ما تم إنجازه.من ناحيته، أشاد وزير الزراعة بالجهود المبذولة في هذا المشروع، التي تعد ثمار تعاون بين وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمستثمرين، لافتًا إلى أنه تم استخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة بالمشروع في كل مراحل الزراعة من ري وتسميد ومكافحة.أكد "القصير" أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في الرقعة الزراعية وتوفير مصادر مياه متنوعة للري، كذلك تحديث نظم الري بدلًا من طرق الري بالغمر، لتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه، فضلًا عن العمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية والتوسع في البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي خلال السنوات الست الأخيرة شهد دعمًا غير مسبوق من الرئيس السيسي في كل المحاور المتعلقة بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي.وأكد الوزير أهمية دور الإعلام في توعية المزارعين بأهمية التحول إلى نظم الري الحديثة، لافتًا إلى أن الأمر أصبح ضرورة مُلحّة وليست رفاهية لترشيد استخدامات المياه وزيادة الانتاجية المحصولية للفدان.ووجه وزير الزراعة الدعوة للمستثمرين للاستثمار في المجال الزراعي، لافتًا إلى أن الاستثمار الزراعي آمن، وله نتائج واعدة في المستقبل، كذلك هو بوابة لتحقيق الأمن الغذائي.وأكد "القصير" أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بكل مراحلها أصبح أمرًا ملحًا، للتوسع في الرقعة الزراعية، الأمر الذي يمكن مصر من الانتقال إلى مرحلة جديدة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم البحوث التطبيقية والاستفادة منها ونقلها على أرض الواقع للمزراعين، في كل قرى مصر.وقال وزير الزراعة إن الوزارة تضع كل إمكانياتها وتقدم كل أشكال الدعم للفلاح المصري، لفتح آفاق جديدة له، والمساهمة في رفع مستوى معيشته بزيادة دخله.من جهته، أشاد وزير الري بالخطوات الإيجابية التي نفذها المشروع الصناعي الزراعي المتكامل، خاصة مع استخدام التكنولوجيات الحديثة الذكية في عمليات الزراعة والري، التي تهدف إلى التحكم في كميات مياه الري، لافتًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تستهدف توصيل الرسالة وتبسيط النظم الحديثة في الري، لسرعة وصولها للفلاح وتشجيعه على اتباعها في سبيل زيادة الانتاجية.وأوضح أن وزارة الري قطعت شوطًا مهمًا في مشروع تبطين الترع، كذلك يتم التواصل مع المزارعين على أرض الواقع للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم في هذا الشأن في سبيل تلافي أي عيوب أو مشكلات، في مايتم تنفيذه حاليًا.بدوره، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أهمية هذه الزيارة معربًا عن ترحيبه بوزيري الزراعة والري، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا دائمًا ومستمرًا بين المحافظة والوزارتين، للنهوض بمستوى معيشة المزارعين، ورفع كفاءة المشروعات الزراعية بها وتنميتها، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ 28 مشروعًا لتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة، لخدمة المزارعين تم حاليًا تنفيذ إكثر من 20% منها.في سياق متصل، يستهدف المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج السكر من البنجر تحقيق إنتاجية نحو 900 ألف طن سكر أبيض، فضلًا عن منتجات ثانوية 240 ألف طن من لب البنجر و215 ألف طن من المولاس، ويوفر حوالي 2000 فرصة عمل دائمة.ويشمل المشروع صومعة ضخمة تم تخزين السكر بها، حيث تبلغ سعتها التخزينية 430 ألف طن سكر بطريقة آمنة، كما يعتمد المشروع على استخدام أحدث الآلات ومعدات الميكنة الزراعية وطرق الزراعة والري الدقيقة والحديثة للمحاصيل الحقلية.