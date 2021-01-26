برلماني لـ وزير الطيران: «مطار سوهاج زي موقف الأتوبيس»

قال فتحي قنديل عضو مجلس النواب، إن وزير الطيران المدني لم يزور أي مطار منذ عام 2019، مضيفا: «برضه هنا مش هتكلم غير على مطار سوهاج».وانتقد النائب في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، أوضاع مطار سوهاج، قائلا: «مطار سوهاج عامل زي موقف الأتوبيس، مفيش استراحات».وأشار إلى أن هناك إشكالية مغلوطة بأن المسافرين من مطار سوهاج فقط هما العمالة المصرية للخارج، موضحا أن هناك مزارات سياحية في سوهاج مثل أبيدوس بمدينة البلينا.وطالب عضو مجلس النواب بضرورة قيام لجنة السياحة بالمجلس بعمل زيارة لمطار سوهاج للتعرف على أرض الواقع على حالة المطار.