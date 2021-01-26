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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة تثمن مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:46 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أريج الجيار
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أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى خلال 3 سنوات، وهو ما يؤكد سعى الدولة لتطبيق مفهوم التعافي الأخضر على أوسع نطاق.

وأشارت إلى قيام وزارة البيئة لإطلاق مشروع وحدات البيوجاز منذ عام مضى بالقرى المصرية والمتمثل في الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوانات بغرض توفير مصدر مستدام للطاقة، ونعمل على نشر تلك التكنولوجيا في قرى أخرى على مستوى الجمهورية، وكل هذه المشروعات تحتاج لقانون ومناخ داعم للتنفيذ على أرض الواقع.

أكدت فؤاد أن للشباب دورًا فعّالًا للتغير إلى الأفضل وأنه بدون شباب واعٍ ومدرك ومتحمس لن نستطيع التغير، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تم تنفيذها بمشاركة الشباب، مثل شركة البيوجاز ومشروع الدراجات التشاركية والترويج للمحميات الطبيعية والمشاركة فى حملات التشجير الذى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال 2020 ضمن مبادرة اتحضر للأخضر، وحملة very nile التى تمت بمشاركة الشباب لتنظيف نهر النيل، وقيام هؤلاء الشباب خلال جائحة كورونا بتشجيع الصيادين لجمع المخلفات من النيل وفتح مصدر دخل لهم. ودخول 110 محلات بمنطقة الزمالك ضمن مبادرة لا للبلاستيك أحادى الاستخدام، فالرسالة الحقيقية التى نطمح للوصول إليها هى إحداث صحوة داخل الشباب المصرى ليشعر بأن البيئة جزء من حياته.

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