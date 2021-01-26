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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج تتخذ إجراءات جديدة لاكتشاف المصابين بكورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:13 م
هونج كونج
هونج كونج
وكالات
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أصدرت حكومة هونج كونج أمر إغلاق غير معلن على غرار الكمائن في منطقة متضررة من إصابات فيروس كورونا، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتهاء إغلاق تم فرضه لمدة 48 ساعة، لتعقب المصابين بالفيروس في نفس المنطقة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكر راديو وتليفزيون هونج كونج أن الإغلاق القسري الثاني في منطقة "ياو ما تي" في كولون بدأ في الساعة السابعة مساء (11:15 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر أن يستمر حتى السادسة من صباح غد الأربعاء، حتى يتمكن المواطنون من الذهاب إلى عملهم.

وكان الإغلاق الذي تم فرضه لمدة 48 ساعة في المنطقة السكنية المتضررة التي يقطن بها عدد كبير من الأقليات العرقية، انتهى أمس الإثنين، وأسفر عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء اختبارات لأكثر من 7000 شخص.

من جانبها، أشارت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، إلى أنه من المقرر إجراء المزيد من الاختبارات، مضيفة أن الإغلاق الذي يتم فرضه "على غرار الكمائن"، بحيث لا يتم تحذير السكان المحليين مسبقا بشأن إجراء الاختبارات الحكومية للتحقق مما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، سيكون مفتاحا لبلوغ أقصى قدر من الفعالية.

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