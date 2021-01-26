فون دير لاين: على الشركات المصنعة للقاحات كورونا الوفاء بوعودها

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه يتعين على الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا الإيفاء بتعهداتها.وأضافت "فون دير لاين"، خلال اجتماع افتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن "أوروبا استثمرت المليارات للمساعدة في تطوير أول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم؛ وذلك لتحقيق منفعة عامة عالمية حقيقية، والآن على الشركات أن تسلم عليها احترام التزاماتها".وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي ساعد باستثمار مبالغ كبيرة في بناء قدرات بحثية ومنشآت إنتاج في وقت مبكر، ولهذا السبب سينشئ آلية شفافية لتصدير اللقاحات.يشار إلى أن الإمداد باللقاحات أصبح محور اهتمام رئيسيا في الأيام الأخيرة، حيث اتهم مسئولون في الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، شركة "أسترازينيكا" بالافتقار إلى الوضوح.وقالت شركة "أسترازينيكا"، في بيان يوم الجمعة الماضية، إنه "على الرغم من عدم وجود تأخير مجدول في بدء شحنات لقاحنا، حال حصولنا على الموافقة في أوروبا، فإن الأحجام الأولية ستكون أقل مما كان متوقعا لها في الأصل، بسبب انخفاض الإنتاج في موقع تصنيع داخل سلسلة الإمداد الأوروبية الخاصة بنا".