وزيرا خارجية عمان واليمن يبحثان تطورات الأوضاع فى البلاد

عقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك عبر تقنية الاتصال المرئي.وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وبحث تطورات الأوضاع في اليمن، مؤكدين دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.واستعرض بن مبارك، مستجدات الأوضاع في اليمن والتأكيد على حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام بالبلاد، مثمنًا إدانة سلطنة عمان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن.من جانبه جدد وزير الخارجية العماني، إدانته الشديدة للهجوم ووقوع ضحايا مدنيين، مؤكدًا موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادة وسلامة أراضيه.