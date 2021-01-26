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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تدعو لإتاحة لقاح كورونا على مستوى العالم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:40 م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى توزيع سريع بقدر الإمكان للقاحات كورونا المحدودة، حتى أيضا في البلدان الفقيرة في جميع أنحاء العالم.

وعارضت ميركل اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد عبر الإنترنت بدلا من انعقاده التقليدي في دافوس هذا العام، صراحة انتهاج القومية كوسيلة للخروج من أزمة جائحة كورونا خلال التطعيم الجماعي، وقالت: "هذا يتعلق بالتوزيع العادل (للقاحات) وليس فقط بتوزيع الأموال".

ورحبت ميركل بإبرام المبادرة الدولية للتطعيم ضد كورونا "كوفاكس" العقود الأولى لشراء اللقاحات، وقالت: "سنفعل بالطبع كل ما في وسعنا لضمان بدء التوزيع بسرعة".

وأكدت ميركل أنه بعد اثني عشر شهرا على بدء الجائحة، لا تزال اللقاحات غير متوفرة بالقدر الكافي، لكنها واعدة للغاية، موضحة أن هذا يعني أن هناك طريقا للخروج من الجائحة - حتى لو كان لا يزال شاقا وليس قصيرا كما كان يأمل البعض.

وأشادت ميركل بالتعاون العالمي الوثيق بين الدول باعتباره أمرا محوريا في مكافحة جائحة كورونا، وقالت: "هذا هو وقت التعددية"، محذرة من أن "نهج الانعزال لن يساعدنا في حل المشاكل".

وأعلنت ميركل عن زيادة الجهود في مجال التعاون الإنمائي، ودعت إلى متابعة أهداف الاستدامة للأمم المتحدة بتركيز أكبر، وقالت في إشارة إلى الدول الصناعية إن "الخطر الأكبر الآن بعد الجائحة هو أننا سنركز جميعا على أنفسنا أولا"، مؤكدة ضرورة عدم إهمال جهود التنمية.

وكهدف ألماني وأوروبي وعدت ميركل قائلة: "لن نتقشف في التعاون التنموي، بل علينا أن نخطو خطوات أوسع في هذا المجال".

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