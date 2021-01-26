عبير موسى: نؤيد الاحتجاجات التونسية وندين العنف

أكدت رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، اليوم الثلاثاء، على تأييد الاحتجاجات التونسية، مشيرة في الوقت نفسه إلى رفضها أشكال العنف في الاحتجاجات.ودعت موسى، في مؤتمر صحفي للحزب منذ قليل، النواب التونسيين لتوقيع عريضة لسحب الثقة من حكومة هشام المشيشي.وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، في كلمة لها صباح الثلاثاء، قالت إن وزير الداخلية المقترح ضمن التعديل الوزاري الأخير في الحكومة التونسية تتم مكافأته لتستره على اتحاد علماء المسلمين في البلاد.