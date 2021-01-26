تحرير 8 محاضر تموينية متنوعة فى حملة ببنى مزار

ضبطت حملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية بمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، 8 مخالفات تموينية، وحررت عنها المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.قال عصام سيد محمد، مدير إدارة مدير الإدارة التموينية ببني مزار، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا، قامت حملة تموينة ضمت ناصر نصار كامل، وأحمد رمضان عبدالعظيم، ومحمود محمد عبد الحميد، وأبو زيد حسان، مفتشي التموين بالإدارة، وبإشراف محمد فؤاد، مدير الرقابة التموينية، بحملة على الأسواق والمحلات التجارية.وأضاف مدير الإدارة التموينية ببني مزار، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 8 مخالفات متنوعة، من بينها 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات للعرض على النيابة العامة.