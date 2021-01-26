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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:17 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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نفى مصدر مطلع بإدارة سيدي سالم التعليمية بمحافظة كفرالشيخ، حبس محام داخل إحدى الغرف بالإدارة على يد أحد الموظفين بعد قيام المحامي بالتعدي عليه، موضحا أن ما حدث كان قيام المحامي بالتهجم على أحد موظفي الدفع الإلكتروني دون داعٍ.

وكشف المصدر لـ"الدستور"، أن ما حدث هو قيام المحامي بالتعدي على أحد الموظفين وقام برمي الحاسوب الخاص به على الأرض فأدى إلى حدوث شجار وقام الموظف بطلب الشرطة وقام المحامي بالإتصال برفاقه، والذين جاءوا وقاموا بإتلاف بعض محتويات المديرية، معتقدين أن زميلهم محبوس داخل إحدى غرف المديرية وهو على خلاف الحقيقة.

وأوضح المصدر، أنه على الفور  جاءت الشرطة وأخذت الجميع للتحقيق، وحدث الصلح بين جميع الأطراف في النهاية.

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