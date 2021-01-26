وفاة 900 من الناجين من الهولوكوست بإسرائيل في 2020 بسبب كورونا

أفادت هيئة الإحصاء الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن نحو 900 من الناجين من الهولوكوست توفوا في إسرائيل خلال عام 2020 من جراء الإصابة بكورونا. وجاء نشر البيانات قبل يوم واحد من اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة.وذكرت الهيئة أن هذا العدد يمثل 17% من إجمالي من أصيبوا بالفيروس من الناجين.وبلغ عدد المسجلين كناجين من الهولوكوست في إسرائيل 179600 بنهاية عام 2020 وتوفي نحو 17 ألفا منهم خلال العام.وتتجاوز أعمار جميع الناجين من الهولوكوست 75 عاما، كما أن أعمار 17% منهم تتجاوز الـ90 عاما.وسجلت إسرائيل إجمالا 4493 حالة وفاة بكورونا.