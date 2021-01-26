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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«سياحة النواب» تطالب وزير الطيران المدني بالارتقاء بالعنصر البشري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:28 م
نورا علي، رئيس لجنة
نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالبت نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وزير الطيران محمد منار عنبة في الجلسة العام اليوم، بالارتقاء بالعنصر البشري بجميع قطاعات الطيران المدني عن طريق تدقيق عمليات الاختيار من البداية، وتكثيف الندوات التدريبية للعاملين، وإعطاء الفرصة للعناصر الواعدة للإبداع، حيث أنه يعمل بشركة مصر للطيران آلاف العاملين.

ووجهت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب عدد من الأسئلة للوزير، منها ما هو عدد القيادات الشابة التي تتولى مناصب هامة في الوزراة، وهل يجوز أن يكون رئيس سلطة الطيران هو المسئول عن التشريعات والاتفاقيات الخاصة بالطيران المدني بعد أن كان يعمل مدير عام التخطيط بمركز تدريب مصر للطيران، وهل يصح أن يكون مدير عام السلامة والجودة بسلطة الطيران المدني في ذات الوقت المسئول عن التفتيش وتقييم السلامة بجميع شركات ومرافق الطيران المدني، بالرغم من أنه ليس له أي خبرات سابقة في هذا المجال ولم يحصل على الشهادات اللازمة بالسلامة والجودة، وما هو مدير فندق Le Passage (موفنبيك سابقا) الذي تمتلك شركة مصر للطيران الجانب الأكبر منه، ويقع في حرم مطار القاهرة الدولي، وما هي خلفيات تعيينه، وما هي خبراته بمجال ادارة الفنادق؟

وأضافت: «اتفقت الوزارة مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في تطوير وإعادة هيكلة الشركات والكيانات الاقتصادية العامة، لتقديم الحلول الاستشارية والدعم الفني والإداري بالتعاون مع فريق عمل من مصر للطيران لتنفيذ الاستراتيجية المتفق عليه، على أن يتم ذلك على مرحلتين، الأولى الإعداد والدراسة لإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، يليها مرحلة التنفيذ للوصول إلى الهدف المرجو من مشروع التطوير وإعادة الهيكلة، ومقابل ذلك دفعت الوزارة مليون و250 ألف دولار لبيت الخبرة، فماذا تم بعد ذلك، لاشئ.. أكرر مرة أخرى لاشئ... وانتهى أمر تطوير وإعادة هيكلة الشركة لجهاز التنظيم والإدارة.. فمن المسئول عن إهدار المال العام هنا؟».

وتطرقت إلى المد فوق سن الـ60 لرؤساء الشركات وبعض رؤساء القطاعات والطيارين، فطبقا للقانون يجوز المد لرؤساء الشركات فوق الستين بقرار من رئيس الوزراء وتوصية من الوزير، بينما لا يجوز المد لرؤساء القطاعات، ومع ذلك فقد صدر قرار من رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وبموافقة الوزير، بالمد على سبيل المثال لكل من رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس قطاع العمليات بشركة الخطوط الجوية.

وأضافت أنه قد تم إلحاق ٣٠٩ طيار بشركة مصر للطيران، وفي نفس الوقت تم المد للطيارين فوق سن ال٦٠ بشركة مصر للطيران منذ سنوات بدافع أن مهنة الطيارين مهنة نادرة، رغم أنه بعد جائحة كورونا لم يعد هناك حاجة للمد، نظرا لضعف حركة الطيران، بالإضافة إلى أن التكلفة المباشرة للطيارين فوق سن ال٦٠ وعددهم ٥١ طيارا تمثل ٣٠% أزيد من أقرانهم تحت سن الـ٦٠، حيث تتكلف الشركة ١٢ مليون جنيه شهريا تقريبا وفي عام ٢٠٢٠ فقط ١٤٠ مليون جنيه.

وأشادت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بإنجازات قطاع الطيران المدني في الفترة الأخيرة، ومن بينها افتتاح عدة مطارات مثل سفنكس بمدينة 6 أكتوبر الذى استقبل أول طائرة دولية في فبراير 2019، ومطار برنيس الدولي الذي سيسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة حلايب وشلاتين ومرسى علم، فضلًا على التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الدولى، وتطوير العديد من المطارات الأخرى.

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