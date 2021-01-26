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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التضامن تفتتح معرض «ديارنا» بالأقصر.. غدًا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:42 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء، معرض ديارنا بمحافظة الأقصر، والذى يقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

ويقام معرض ديارنا بالأقصر فى ساحة أبوالحجاج، وهى إحدى المناطق الأثرية التى تتمتع بها محافظة الأقصر، حيث يقام على مساحة 1200 متر، ويشارك فيه 85 عارضا من الأسر المنتجة المقيدين بالوزارة، ويمثلون 10 محافظات هى «القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء- جنوب سيناء».

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن معرض "ديارنا" يأتي في إطار استراتيجية وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وعرض منتجاتهم المتنوعة، بما يسهم في دعم الصناعات الحرفية، مؤكدة أن الوزارة تواصل سياستها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي عبر خلق أسواق جديدة وتشجيع العارضين على المشاركة فى المعرض والترويج لمنتجاتهم.

وأضافت القباج أن المعرض ينطلق وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث تمت مراعاة التباعد الاجتماعى داخل المعرض، وذلك من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم وتطهير المعرض ثلاث مرات يوميا.

ويفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، كما سيتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.

ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والاكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزي السيناوي، بالإضافة إلى المنتجات التى تمير محافظات «قنا- سوهاج- أسوان- الأقصر».

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