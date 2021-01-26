رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والتوسعة بشارعي الجلاء والجيش

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:56 م
جريدة الدستور
كريم أنور
طباعة
قام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بجولة تفقدية، رافقه خلالها الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، والأستاذ خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، لمتابعة التطوير والتوسعة التي تتم بشارع الجلاء وشارع الجيش بحي السويس.

وفي الجولة أكد المحافظ على حي السويس سرعة رفع أي إشغالات لتوسعة بنطاق الشارع وتكثيف الأعمال لبدء أعمال الرصف والإنارة العامة، مشددا على أهمية عمل شبكات صرف مياه الأمطار بشارع الجلاء واستكمال بالوعات صرف الأمطار بشارع الجيش، وباقي أعمال التوسعة والرصف بشارع الجيش بداية من بورفيق وحتى أول طريق مصر السويس القديم بحي فيصل بطول 10 كيلومترات.

وكلف المحافظ بتنظيم مخارج ومداخل الشارع بما يتناسب مع أعمال التطوير والتوسعة بشارع الجيش، ويحقق سهولة في الحركة المرورية بالمنطقة في ظل التوسعات الجديدة، ويستوعب عدد السكان في المرحلة القادمة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقوم بأعمال نقل للأشجار من منطقة بورتوفيق لمناطق أخرى تتم زراعتها، مؤكدا أن ممشى وشاليهات بورتوفيق والمناطق المحيطة بها ستشهد تطويرا كبيرا يشمل عدة خدمات ومناطق ترفيهية تليق بأبناء السويس.

وأثناء الجولة التقى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اللواء محمد الألفي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس، وعددا من القيادات الأمنية، وتم التأكيد على تكثيف الحملات المرورية والأمنية لعودة الانضباط وتسهيل الحركة المرورية بالميادين والشوارع.

وكلف المحافظ لجنة الإشراف على المواقف بسرعة عمل دراسة لإقامة ساحة لانتظار السيارات بشارع الجيش أول طريق بورتوفيق لخدمة أهالي المنطقة.

وأكد صقر أننا نبذل قصاري جهدنا ومستمرون في أعمال التطوير والارتقاء بالمرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع النواحي داخل المدينة الباسلة.

وشدد المحافظ على الجهات المعنية بسرعة عمل جدول زمني وتكثيف الأعمال، للانتهاء من التطوير في الوقت المحدد، وتسهيل الحركة المرورية بالمناطق التي يتم فيها التطوير والتوسعة.

ورافق المحافظ في الجولة كل من المهندسة فاتن عبدالغني، رئيس حي السويس، وممثلي الشعبة الهندسية ومديري الإدارات الهندسية والمرافق والمرور والطرق والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.

موضوعات متعلقة

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

«المصيلحى»: إصدار 568 بطاقة تموينية للأسر الأكثر احتياجًا.. ومخزون السلع آمن

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

بحث طبي: «قيلولة الظهر» تشحذ الذهن وكفاءته الإدراكية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري