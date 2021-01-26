محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والتوسعة بشارعي الجلاء والجيش

قام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بجولة تفقدية، رافقه خلالها الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، والأستاذ خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، لمتابعة التطوير والتوسعة التي تتم بشارع الجلاء وشارع الجيش بحي السويس.وفي الجولة أكد المحافظ على حي السويس سرعة رفع أي إشغالات لتوسعة بنطاق الشارع وتكثيف الأعمال لبدء أعمال الرصف والإنارة العامة، مشددا على أهمية عمل شبكات صرف مياه الأمطار بشارع الجلاء واستكمال بالوعات صرف الأمطار بشارع الجيش، وباقي أعمال التوسعة والرصف بشارع الجيش بداية من بورفيق وحتى أول طريق مصر السويس القديم بحي فيصل بطول 10 كيلومترات.وكلف المحافظ بتنظيم مخارج ومداخل الشارع بما يتناسب مع أعمال التطوير والتوسعة بشارع الجيش، ويحقق سهولة في الحركة المرورية بالمنطقة في ظل التوسعات الجديدة، ويستوعب عدد السكان في المرحلة القادمة.وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقوم بأعمال نقل للأشجار من منطقة بورتوفيق لمناطق أخرى تتم زراعتها، مؤكدا أن ممشى وشاليهات بورتوفيق والمناطق المحيطة بها ستشهد تطويرا كبيرا يشمل عدة خدمات ومناطق ترفيهية تليق بأبناء السويس.وأثناء الجولة التقى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اللواء محمد الألفي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس، وعددا من القيادات الأمنية، وتم التأكيد على تكثيف الحملات المرورية والأمنية لعودة الانضباط وتسهيل الحركة المرورية بالميادين والشوارع.وكلف المحافظ لجنة الإشراف على المواقف بسرعة عمل دراسة لإقامة ساحة لانتظار السيارات بشارع الجيش أول طريق بورتوفيق لخدمة أهالي المنطقة.وأكد صقر أننا نبذل قصاري جهدنا ومستمرون في أعمال التطوير والارتقاء بالمرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع النواحي داخل المدينة الباسلة.وشدد المحافظ على الجهات المعنية بسرعة عمل جدول زمني وتكثيف الأعمال، للانتهاء من التطوير في الوقت المحدد، وتسهيل الحركة المرورية بالمناطق التي يتم فيها التطوير والتوسعة.ورافق المحافظ في الجولة كل من المهندسة فاتن عبدالغني، رئيس حي السويس، وممثلي الشعبة الهندسية ومديري الإدارات الهندسية والمرافق والمرور والطرق والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.