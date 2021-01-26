تفاصيل الحلقه الثانية من مسلسل في بيتنا روبوت

يرغب الكثير من الجمهور المتهم بالدراما المصرية، في البحث عن تفاصيل الحلقه الثانيه من مسلسل في بيتنا روبوت، خلال هذه الساعات بعد عرض الحلقة الثانية، عبر محركات البحث الشهيرة، والسوشيال ميديا، وحقق المسلسل منذ بداية عرض أول أول الأحد 24 يناير، نسبة مشاهدة عالية منذ اللحظات الأولى، حيث تم تداول مقاطع فيديو مصورة أشاد بها الجمهور عبر صفحاتهم.





تفاصيل الحلقه الثانيه من مسلسل في بيتنا روبوت

شهدت الحلقة الثانية من المسلسل ظهور الروبرت لذيذ الذي يجسد شخصيته عمرو وهبة، من صناعة يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان هشام جمال، وقدمه إلى سارة، وقامت بتسميته، كما قام بالانتهاء من برمجة الروبرت زومبا، وطلبت سارة بأنها تساعدها في المنزل وتقوم الطبخ معها، حيث اصطحب يوسف لذيذ للعمل معه في الشركة الخاصة به، واصطحبت سارة زومبا لمساعدتها في المنزل.





وأصحبت زومبا تطبخ مع سارة في المطبخ وتقوم بطبخ أحلى وأشهى الأكلات وتوزعها على حماة والتي تجسد شخصيتها الفنانة دلالا عبدالعزيز سارة لكي تغير وجهة نظرها عنها.





ويحاول يوسف أن يشرح لوالدته الاختراع الذي صنعه من الروبرتات، وأنهم أجهزة وسوف يعيشون معه في المنزل مثل باقي الأجهزة، ويبدأ التعامل مع الروبرات في المنزل.





وفي مشهد آخر، يصطحب يوسف لذيذ إلى الشركة ويقوم بتوظيفه في الشركة في الريسبشن، ويقابل موظفين الشركة، ويحتفلون بوجود الروبرت لذيذ، ويتصل يوسف بسارة ويخبرها أن هناك أشياء كثيرة لم يتم برمجتمها في الروبرت.





وتدور باقي تفاصيل الحلقة حول تعليم الروبرتين زومبا ولذيذ تفاصيل الحياة الخاصة بسارة ويوسف داخل منزلهما وتعريفهم بالأم والخادمة والشركة والمكتب والمطبخ.





أبطال مسلسل في بيتنا روبرت

"في بيتنا روبوت" مسلسل من هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف وعمرو وهبه، ودلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبرت

وبعد معرفة تفاصيل الحلقه الثانيه من مسلسل في بيتنا روبوت يعرض المسلسل على قناة cbc كعرض أول في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ثم الإعادة 2:30 صباحا، 12 ظهرا، وأما على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، والإعادة 5 صباحا، و2 ظهرًا.



