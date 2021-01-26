صندوق النقد: خطة بايدن التحفيزية قد تضيف 5% إلى الناتج الأمريكي

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن تقديرات أولية تشير إلى أن حزمة التحفيز التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغة 1.9 تريليون دولار قد تعزز الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة 5% على مدار الأعوام الثلاثة القادمة.وأبلغت جيتا جوبيناث مؤتمرًا صحفيًا أن الإجراءات في الحزمة المقترحة قد تضيف ما يصل إلى 1.5% لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2021.ويتوقع صندق النقد أن أكبر اقتصاد في العالم سينمو 5.1% هذا العام بعد انكماش 3.4% في 2020.