البيئة: مصر سباقة في الدعوة لمفهوم التعافى الأخضر

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدي يعتمد على الاهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك، بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الاستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل.وتابعت فؤاد، خلال الاحتفال بيوم البيئة الوطني، أن مصر كانت سباقة للدعوة لمفهوم التعافى الأخضر، وذلك عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر التنوع البيولوجى 2018، المبادرة المصرية للربط بين الاتفاقيات الثلاث الخاصة بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجى، وهى رسالة للعالم للرجوع مرة أخرى للطبيعة.وأكدت وزيرة البيئة أهمية الخطوات التى اتخدتها الدولة خلال عام 2020، وهى موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التى شهدت جلسات تشاورية عديدة بين الوزارات المختلفة، وتهدف إلى دمج البعد البيئى فى كل القطاعات التنموية بهدف الوصول لمنظومة تخطيط متكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر، وإصدار وزارة المالية للسندات الخضراء وتخصيص أولى حزم تلك السندات لمشروعات النقل والإسكان، وتغير نوع السياحة لما بعد كوفيد-19 ووضع مفهوم جديد للسياحة البيئية من خلال تطوير المحميات الطبيعية ودمج المجتمع المحلى من خلال إطلاق حملة "إيكو إيجيبت".