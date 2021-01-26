«الأوقاف» توقع برتوكولات تعاون مع 17 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والعاملين

قامت وزارة الأوقاف بتوقيع سبعة عشر بروتوكولا مع سبع عشرة جامعة، وهي: «جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا – جامعة العريش – جامعة جنوب الوادي – جامعة مطروح».يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات.وتم البدء الفعلي في تنفيذ هذه البروتوكولات بثلاث جامعات هي: (جامعة الأزهر، وجامعة عين شمس، وجامعة سوهاج).وتؤكد الوزارة أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري.