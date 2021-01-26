وزير خارجية الإمارات: الوعي والالتزام سبيلنا لتجنب تداعيات كورونا

ثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، جهود فريق عمل الوزارة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مؤكدًا أن الالتزام والوعي والتضافر هو السبيل لتجنب تداعيات الجائحة الصحية.جاء ذلك خلال استضافته عددا من موظفي وزارة الخارجية الإماراتية في جلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أعرب في مستهل كلمته عن بالغ تقديره لجهودهم على مدار العام الماضي، وصرح قائلًا: "إن كل فرد منكم وأسرته يستحقون من البلاد الشكر والامتنان".وأضاف: "جميعكم ضحى بوقته وجهده وصحته وتفانى في خدمة البلاد، وخدمة المواطن والمقيم، وتجسيد معنى الإمارات العربية المتحدة".وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "لولا وجود زملاء مثلكم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وزملائكم في المؤسسات الأخرى، سواء مواطنين أو مقيمين موظفين ومتطوعين، بالإضافة إلى توافر البنية اللازمة في الدولة، كان يمكن أن نكون في وضع صعب".وتابع قائلًا: "إننا لا نستطيع تجنب تداعيات جائحة صحية إلا من خلال الوعي والتضافر وتبني العلم"، مضيفًا: "قد تكون خدماتكم مرتبطة بخدمة مؤسسة أو أفراد أو أشخاص خارج أو داخل الدولة وتسهيل مهمات المؤسسات الوطنية أو البعثات الخارجية، إلا أن خدمتكم الأكبر في الحقيقة هي إبراز معادن صالحة طيبة نفتخر بها".