غلق 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في المنيا (صور)

قاد رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، حملة لإغلاق 3 مراكز طبية لعلاج الإدمان بمركز مطاي تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة.قال خالد عبد الرءوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تنفيذا لقرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رقم ٥٦ لعام ٢٠٢٠ والخاص بقرار الغلق الإداري للمنشآت الطبيه غير المرخصة والمخالفة للقانون، قامت اليوم الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي بالتنسيق مع الإدارة الصحية ووحدة العلاج الحر ومركز شرطة مطاي بتنفيذ قرار غلق لثلاثة مراكز طبية لعلاج الإدمان بمركز مطاي كانت تعمل بدون ترخيص بالمخالفه لتعليمات وإرشادات وزاره الصحه وذلك بحضور الدكتور محمود عمر مدير الادارة الصحية والدكتور شادي سعد مدير العلاج الحر برفقة المقدم محمد محمود مأمور مركز مطاي وقوه من أفراد المركز.وأضاف رئيس المركز أن المراكز العلاجيه التي تم إغلاقها كانت موجودة بحي شمال وغرب المدينة وأن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ستستمر في جهودها لردع كافه المخالفين للقوانين التنظيمية في كافة المجالات.وأوضح الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية بمطاي أن غلق المراكز الثلاثه جاء في إطار العمل بالقوانين المنظمة للمراكز الصحية وحفاظا على صحه المواطنين.