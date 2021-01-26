شائعات في تايلاند بشأن رفع مكانة خليلة الملك في عيد ميلادها

ارتدى ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن وخليلته الرسمية اليوم الثلاثاء، ملابس متماثلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها، وسط شائعات بأنه سيتم رفع مكانتها الملكية.وارتدى الملك وخليلته سينيناترا ونجفاجيراباكدي أزياء باللون الأزرق الفاتح مزينة بأشغال ذهبية بينما قاما بتحرير حيوانات مثل الطيور والأسماك والسلاحف، وهي طقوس بوذية شائعة يُعتقد أنها تجلب الخير.وكانت هناك شائعات بأنه سيتم رفع المنزلة الملكية لسينيناترا اليوم الثلاثاء، إلا أنه لم يتم إعلان شيء بعد.وكان تم إعلان سينيناترا 36 عاما "قرينة ملكية نبيلة" في يوليو من عام 2019، بعد أقل من شهرين من زواج فاجيرالونجكورن- وهو شخصية مثيرة للجدل ورث العرش عن والده الذي كان يحظى بتقدير على نطاق واسع - من مضيفة الطيران السابقة سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أيوديا وتسميتها ملكة، قبل أيام فقط من تتويجه.وفي أكتوبر 2019، جُردت سينيناترا من جميع رتبها الملكية والعسكرية وتم علنا توجيه اتهامات لها بإظهار عدم الولاء لفاجيرالونجكورن والملكة سوثيدا.إلا أن فاجيرالونجكورن أعاد ألقاب سينيناترا ومكانتها الملكية في سبتمبر من عام 2020، وأعلن أنها ليست مذنبة.تجدر الإشارة إلى أن النظام الملكي في تايلاند محمي بموجب قوانين توصف بأنها الأكثر صرامة في العالم لحظر إهانة الذات الملكية، إلا أن الأصوات التي تنتقد فاجيرالونجكورن تتزايد.